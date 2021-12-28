Вірастюк потрапив у скандал, прокоментувавши пікантне фото

Народний депутат від "Слуги народу" Василь Вірастюк потрапив у скандал, образливо висловившись про пікантне фото з дівчиною. Йдеться про жіночі статеві органи, повідомляє Обозреватель.

Коментар свій політик залишив під постом тренера Андрія Стригуна у Facebook. Наразі ця публікація вже видалена, але її поширили низка ЗМІ та Telegram-каналів.

Так тренер опублікував фото, на якому дівчина закидає ноги за голову, а камера сфокусована на зоні бікіні.

"Вареник" із бринзою" – написав Вірастюк у коментарі.

Коментар нардепа Вірастюка.
Коментар нардепа Вірастюка.

У мережі вже різко відреагували на такі висловлювання нардепа. Так, колишній народний обранець Ігор Мосійчук вважає, що українці мають вимагати вибачення від Вірастюка.

Пост Андрія Стригуна вже видалено.
Пост Андрія Стригуна вже видалено.

"Друзі, у кожного з нас є матері, дочки, сестри, дружини. І Вася… наніс образу всім українським жінкам. Потрібно змусити як мінімум просити вибачення", – підкреслив він у своєму Telegram-каналі.

Водночас сам політик, судячи з останнього посту, відреагував на скандал. Таким чином, він напевно натякає, що просити вибачення не буде.

"Спеціально створив пост, де кожен охочий може написати будь-який коментар з побажаннями: як мені жити, чи правильно дихаю, з ким мені товаришувати, які пости писати", – зазначив Вірастюк у Facebook.

Пост у відповідь Вірастюка.
Пост у відповідь Вірастюка.

Новини

analytics