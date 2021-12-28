Вірастюк потрапив у скандал із пікантним фото

Народний депутат від "Слуги народу" Василь Вірастюк потрапив у скандал, образливо висловившись про пікантне фото з дівчиною. Йдеться про жіночі статеві органи, повідомляє Обозреватель.

Коментар свій політик залишив під постом тренера Андрія Стригуна у Facebook. Наразі ця публікація вже видалена, але її поширили низка ЗМІ та Telegram-каналів.

Так тренер опублікував фото, на якому дівчина закидає ноги за голову, а камера сфокусована на зоні бікіні.

Фото, яке прокоментував нардеп.

"Вареник" із бринзою" – написав Вірастюк у коментарі.

Коментар нардепа Вірастюка.

У мережі вже різко відреагували на такі висловлювання нардепа. Так, колишній народний обранець Ігор Мосійчук вважає, що українці мають вимагати вибачення від Вірастюка.

Пост Андрія Стригуна вже видалено.

"Друзі, у кожного з нас є матері, дочки, сестри, дружини. І Вася… наніс образу всім українським жінкам. Потрібно змусити як мінімум просити вибачення" , – підкреслив він у своєму Telegram-каналі.

Водночас сам політик, судячи з останнього посту, відреагував на скандал. Таким чином, він напевно натякає, що просити вибачення не буде.

"Спеціально створив пост, де кожен охочий може написати будь-який коментар з побажаннями: як мені жити, чи правильно дихаю, з ким мені товаришувати, які пости писати" , – зазначив Вірастюк у Facebook.