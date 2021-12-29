В Італії пенсіонер жорстоко вбив дружину-українку

В Італії 80-річний чоловік вбив свою 61-річну дружину, бо там відмовила йому в інтимі. Він завдав їй чотири ножові поранення, повідомляє Сьогодні.

Згідно з матеріалами італійських ЗМІ, вбивство сталося в ніч з 25 на 26 грудня. Підозрюваного затримали наступного дня після злочину. Правоохоронці не одразу повірили в його свідчення. Наталія Киричок — саме так звали загиблу жінку. Вона жила з чоловіком в Італії останні 20 років. За словами підозрюваного, він убив її, оскільки та відмовила в інтимі. Коли жінка пішла спати, то чоловік схопив ніж і завдав їй чотири удари, зокрема, в серце. Це і призвело до миттєвої смерті.

Після злочину чоловік поводився дуже дивно. Зранку він навіть пішов вигулювати собаку, а потім розповів про вбивство дружини своєму товаришеві, однак той не повірив. Крім того, затриманий зателефонував до ресторану, де працювала його дружина, та повідомив, що Наталія більше не прийде на роботу, оскільки вона мертва. Вже після цього дзвінка на місце проживання жінки приїхали правоохоронці та виявили її закривавлене тіло.