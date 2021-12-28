Медики повідомили про циркуляцію в Україні двох штамів грипу

, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Інститут інфекційних захворювань Національної академії медичних наук України вже виявив циркуляцію вірусу грипу A(H3N2) та грипу В.

Як розказали агентству в Міністерстві охорони здоров'я, Центр громадського здоров'я (ЦОЗ) України фіксує зростання захворюваності на грип та грипоподібні захворювання. На даний час на грип та ГРВІ в Україні захворіло 2,8 млн осіб, 38,3% з яких – діти віком до 17 років.

У відомстві зазначають, що виробники вакцин щорічно адаптують імунобіологічні препарати до штамів грипу, які циркулюють саме в цей період, тому своєчасна вакцинація захистить вас від тяжкого перебігу хвороби та її наслідків.

"З початку епідсезону проти грипу вже вакциновано 113,818 тис. осіб, з них 64,722 тис. із груп медичного та професійного ризиків" , - повідомили у МОЗ.

2021 року Україна в рамках механізму PIVI отримала безкоштовно 30 тис. доз вакцин корейського виробництва для профілактики грипу серед медпрацівників.

Крім того, за рахунок держбюджету Україна закупила понад 180 тис. доз вакцини проти грипу виробництва Франції та Нідерландів, які використовуються для вакцинації від грипу осіб із груп ризику, зокрема військових, педагогів, медпрацівників та людей віком від 60 років.