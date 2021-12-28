Над Україною пролітали два американські розвідники

Над Україною 27 грудня літали два літаки-розвідники Військово-повітряних сил США. Це була одна з перших місій, у якій ВПС США відкрито виконували польоти у повітряному просторі України, повідомляє Новое время.

У небі знаходилися літак спостереження E-8C та літак розвідки RC-135V. Вони пролетіли біля кордонів з Росією та поблизу окупованих територій Донбасу, зібравши інформацію та дані про розташування російських військ. США нададуть цю інформацію Україні.

Forbes зазначає, що політ цих літаків був не лише розвідувальним, але й демонстративним — це була відповідь США Росії на ультимативні вимоги дати гарантії щодо нерозширення НАТО на Схід.

За даними супутникових знімків, російське військове нарощування на українських кордонах продовжується. У ГУР Міноборони повідомляли, що накопичення російських військ триватиме і вийде на пік наприкінці січня 2022 року.