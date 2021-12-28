Кадиров пояснив свої слова про "приєднання України" до Росії

Кадиров пояснив свої слова про "приєднання України" до Росії

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що його слова про Україну були «особистою думкою», повідомляє Новое время.

Міністр республіки з національної політики, друку та інформації Ахмед Дудаєв, коментуючи останні заяви Кадирова, сказав, що «деякі стверджують», що він «висловив позицію федерального центру узгоджено з Кремлем і що пресконференцію (на якій пролунали заяви — ред.) було організовано заради цих цілей».

Кадиров у відповідь заявив, що не говорив від імені глави Чечні, а «говорив як громадянин, який непокоїться за свою республіку, народ і державу».

"Доля і безпека нашої держави зараз перебувають у вкрай тяжкій ситуації, західні, європейські держави потихеньку наближаються на межі нашої держави, тому будь-коли можуть бути проблеми, якщо ми здамо свої позиції", — стверджує глава Чечні.

Раніше Рамзан Кадиров заявив, що, якщо президент України Володимир Зеленський продовжить антиросійську політику, то «Україну потрібно приєднати до Росії». Він також стверджував, що готовий «вирішити це питання».

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