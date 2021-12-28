Кадиров пояснив свої слова про "приєднання України" до Росії

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що його слова про Україну були «особистою думкою», повідомляє Новое время.

Міністр республіки з національної політики, друку та інформації Ахмед Дудаєв, коментуючи останні заяви Кадирова, сказав, що «деякі стверджують», що він «висловив позицію федерального центру узгоджено з Кремлем і що пресконференцію (на якій пролунали заяви — ред.) було організовано заради цих цілей».

Кадиров у відповідь заявив, що не говорив від імені глави Чечні, а «говорив як громадянин, який непокоїться за свою республіку, народ і державу».

"Доля і безпека нашої держави зараз перебувають у вкрай тяжкій ситуації, західні, європейські держави потихеньку наближаються на межі нашої держави, тому будь-коли можуть бути проблеми, якщо ми здамо свої позиції" , — стверджує глава Чечні.

Раніше Рамзан Кадиров заявив, що, якщо президент України Володимир Зеленський продовжить антиросійську політику, то «Україну потрібно приєднати до Росії». Він також стверджував, що готовий «вирішити це питання».