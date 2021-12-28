США та Польща координуватимуть стримування агресії РФ - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау. Дипломати домовилися продовжити консультації щодо стримування агресії Росії, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це Блінкен повідомив у Twitter. Глава Держдепартаменту назвав свою бесіду з польським міністром чудовою. Він також підкреслив, що Польща завжди буде користуватися непохитною підтримкою США в питаннях трансатлантичної безпеки.

"Ми продовжимо тісно консультуватися з такими союзниками, як Польща, в наших дипломатичних зусиллях щодо стримування подальшої агресії Росії" , - додав Блінкен.

Раніше держсекретар заявив, що США одночасно займаються стримуванням і дипломатією щодо Росії.