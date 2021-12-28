Президент Володимир Зеленський затвердив нову стратегію інформаційної безпеки України, серед завдань якої є протидія інформаційним агресіям з боку Російської Федерації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Запровадити рішення Ради національної безпеки та оборони України від 15 жовтня 2021 року "Про Стратегію інформаційної безпеки" (додається). Затвердити Стратегію національної безпеки (додається)", - йдеться у тексті указу.

Відповідний указ №685 набирає чинності з дня опублікування.

Зокрема, у документі зазначається, що інформаційна політика Росії – це загроза для України та інших демократичних держав, оскільки Росія спрямовує свої інформаційні операції на ключові демократичні інституції, зокрема вибори.

Як зазначається, один із дієвих методів відповіді на дезінформаційну активність Росії це санкції та ефективний механізм моніторингу та відповідальності за їх порушення.

Документ також визначає стратегічні цілі та напрямки забезпечення інформаційної безпеки України. Зокрема, протидія дезінформації та інформаційним операціям Росії, забезпечення всебічного розвитку української культури та утвердження української громадянської ідентичності, підвищення рівня медіакультури та медіаграмотності суспільства.

Також забезпечення дотримання прав людини на збирання, зберігання, використання та розповсюдження інформації, свободу вираження своїх поглядів та переконань, захист особистого життя, доступ до об'єктивної та достовірної інформації, а також забезпечення захисту прав журналістів.

Крім того, інформаційну реінтеграцію громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях та прилеглих до них територіях України, створення ефективної системи стратегічних комунікацій, розвиток інформаційного суспільства та рівня культури діалогу.