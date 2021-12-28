САП відкрила справу проти "слуги" Клочко про незаконне збагачення

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України розпочала розслідування щодо нардепа від "Слуги народу" Андрія Клочка. Його перевіряють щодо незаконного збагачення, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться у відповіді САП на запит Bihus.Info. Йдеться про сюжет журналістів, згідно з яким мати нардепа має майно на 14,5 млн грн.

Розслідування проводиться за статтею 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України. Нардепу може загрожувати покарання від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що у вересні вийшло розслідування журналістів, в якому йшлося, що мати нардепа за два роки стала власницею квартир, будинки, земельних ділянок та автомобіля Tesla Model X на загальну суму приблизно в 14,5 млн грн. Це збіглося саме з тим, коли Клочко став народним депутатом.

Тоді сам нардеп заявив, що не має відношення до нерухомості та іншого майна матері, їй нібито допомагає сестра, яка займається бізнесом. Але офіційно сестра Клочка на той момент заробляла близько 10 тисяч гривень.