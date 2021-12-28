У лікарні Прикарпаття стався вибух, є загиблі

У реанімаційному відділенні Косівської центральної районної лікарні стався вибух. Загинули двоє людей, повідомляє УНІАН.

За даними Міністерства охорони здоров'я, вибух стався у палаті реанімаційного відділення. Внаслідок інциденту загинули двоє людей.

Зараз на місці події працюють рятувальники ДСНС, вісім бригад екстреної медичної допомоги та представники регіонального департаменту охорони здоров'я. Встановлюються всі обставини інциденту.

фото ГСЧС

"Міністерство охорони здоров'я приносить щирі співчуття родинам загиблих" , - йдеться у повідомленні.

У Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області повідомили, що під час гасіння пожежі у Косівській ЦРЛ вогнеборці врятували трьох людей.

Про пожежу їм повідомили о 21.22. На момент прибуття рятувальників площа пожежі орієнтовно становила 55 м кв. О 21:42 пожежу локалізували, а о 22:00 ліквідували.

На місці пожежі виявили тіла двох загиблих пацієнтів, врятувати вдалося трьох хворих із сусідньої палати.