Німеччина відреагувала на ліквідацію "Меморіалу" в РФ

Ліквідація Верховним судом Росії міжнародного історико-просвітницького товариства "Меморіал" йде всупереч із зобов'язаннями РФ у сфері міжнародного права, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таку позицію МЗС Німеччини наводить один із німецьких інформаційних порталів.

"(Судова постанова - ІФ) суперечить міжнародним зобов'язанням щодо захисту основних цивільних прав, під якими підписалася і Росія" , - заявила представник відомства.

"Рішення турбує нас (ФРН – ІФ) не в останню чергу тому що воно позбавляє голосів жертв утисків та репресій" , - зазначила представник МЗС Німеччини.

Вона нагадала, що "Меморіал" вносив внесок у дослідження, документування та запобігання серйозним порушенням прав людини та своєю діяльністю, у тому числі "виражав колективну європейську самосвідомість" щодо боротьби з такими порушеннями.

Верховний суд (ВС) РФ за позовом Генпрокуратури ліквідував у вівторок міжнародне історико-просвітницьке товариство "Меморіал".

У листопаді стало відомо, що прокуратура має намір вимагати ліквідацію двох структур "Меморіалу". Один позов – про ліквідацію просвітницького товариства "Меморіал" – Генпрокуратура подала до Верховного суду. Друга заява – про ліквідацію правозахисного центру "Меморіал" – прокуратура Москви направила до Мосміськсуду.

Приводом для звернення до суду, як зазначалося у позові Генпрокуратури, стали неодноразові, грубі порушення "Меморіалом" законів РФ та інших правових актів. "Меморіал" претензії Генпрокуратури не визнав та наполягав, що законних підстав для ліквідації товариства немає.