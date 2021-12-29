"Погана погода для похорону": священик закликав українців не вмирати

Священник з Полтави закликав українців берегти себе та уважніше піклуватися про здоров'я, але рекомендацію озвучив у дещо незвичній формі, викликавши в соціальній мережі бурхливу реакцію і масу обговорень, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Клірик і депутат за сумісництвом звернув увагу, що погодні умови зараз "не сприятливі" для похоронних процесій.﻿ Про це йдеться в пості священнослужителя Олександра Дедюхіна на сторінці в Facebook.

"Ви там бережіть себе, бо ховати вас в таку погоду, приємного мало" , - написав він.

Про які саме загрози та ризики в морозні зимові дні йшлося, чи пов'язане попередження з негодою, дорожніми умовами в снігопади, епідемією коронавірусу... у публікації не уточнюється - ймовірно, мова йде про виклики в комплексі.

У "мотиваційному" пості священник, а також депутат Полтавської міськради від партії "Європейська солідарність", додав фото, зроблене на фоні кладовища.

Священик Олександр Дедюхін знову здивував мережу незвичайним висловлюванням (фото: facebook.com/strierej)

У коментарях до публікації юзери почали обговорювати подібні рекомендації, переважно з іронією, і "розвивати тему"... а сам пост отримав велику популярність в мережі.

Дякую. Навзаєм

Доведеться триматися...

Вірно. Ось в іншу погоду ховати набагато приємніше!

Мотиватор ви, Отче, ще той

Може хоч так послухаються? Отче, я люблю Вас!

Мега мотиватор і позитив

Читаю коментарі) Отче, людям треба більш ґрунтовно пояснити, зимно, гробарям копати мерзлу землю зовсім не в радість, родичі покійного навколо могили стоять і замерзають, можуть простудитися, отцям також несолодко)

Приємного? Ааааа, отче!

Спасибі за попередження, Отче.

Найоригінальніше поздоровлення. І побажання. Дякую Отче.

Тільки заради вас буду обережнішою...

Потрібно сказати, що депутат-священик вже не вперше стає "зіркою мережі" через свої висловлювання. Так, наприклад, нещодавно клірик потрапив у скандал через слова про те, що в небажаній вагітності винні жінки.