Гордон розкритикував план Зеленського щодо Донбасу

Проведення в окупованих районах Донбасу місцевих виборів до їх повернення під контроль України обернеться крахом для української держави, повідомляє Україна 24.

Про це в етері програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" заявив журналіст Дмитро Гордон, коментуючи програму "10 кроків" президента Володимира Зеленського щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Я вважаю, що суспільство має рішуче сказати "ні" цим планам. Це капітуляція. Дозволити сьогодні вибори на Донбасі - це дати бойовикам легітимні права. Два корпуси в "ДНР" та "ЛНР" по 15 тисяч людей, озброєні російською зброєю, стануть просто "народною міліцією"... Це крах України - 30 тисяч людей, озброєних російською зброєю, бойовиків, сепаратистів прийняти до себе, щоб вони зі зброєю продовжували там перебувати. Цього ніяк не можна допустити. Якщо Зеленський та Єрмак цього не розуміють, то суспільство має їм говорити про це - наполегливо говорити, що це шлях до краху України. Ніколи народ України не прийме цього" , - заявив Гордон.

Раніше президент Володимир Зеленський 21 грудня заявив, що Україна підготувала "10 кроків щодо реалізації Мінських угод", які передані для ознайомлення США, Франції, Німеччини та Росії.

Згодом російське видання "Комерсант" із посиланням на свої джерела опублікувало подробиці плану Зеленського. Документ, зокрема, передбачає обмін полоненими, заходи щодо посилення режиму припинення вогню, розблокування контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі, двосторонні переговори президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна, проведення саміту лідерів "нормандського формату", а також імплементацію в українське законодавство Штайнмайєра".