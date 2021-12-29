У Росії назвали причини газової кризи в Європі

Віце-прем'єр Росії Олександр Новак назвав основні причини газової кризи у Європі, повідомляє Лента.Ру.

Він зазначив, що Єврокомісія «цілеспрямовано» відмовляється від довгострокових контрактів на користь спотових контрактів. Політик пояснив, що спот не дозволяє спрогнозувати середньострокову та довгострокову перспективу на ринку. В результаті влітку європейські країни зіштовхнулися із ситуацією, коли їм не вдалося заповнити сховища, оскільки газ пішов на економічно сприятливіші ринки.

Крім того, на зростання цін вплинула минула холодна зима. Тоді через низькі температури на три тижні скоротився час для закачування в підземні сховища, і це не дозволило компенсувати різницю між відібраними 66 мільярдами кубометрів газу і закаченими 47,8 мільярдами кубометрів.

Ризики повторення холодної зими впливають на ф'ючерси. Однак це "звичайна ринкова історія" , зазначив Новак.

На завершення віце-прем'єр зазначив, що Європа стала менше видобувати власний газ, відмовляючись тим самим від довгострокових інвестицій у галузь. Оскільки банкам давалися рекомендації не фінансувати традиційні вуглеводневі проекти, то розробка нових родовищ не ведеться, і слід у майбутньому чекати на ще більший дефіцит газу.

Запаси газу в Європі збідніли після того, як російський постачальник перестав бронювати додаткові потужності транзиту газу газопроводом «Ямал—Європа» до Німеччини з 21 грудня. За словами Газпрому, європейські покупці самі не роблять заявок. Через заморожування постачання вартість газу в Європі вперше в історії перевищила 2150 доларів за тисячу кубометрів.

Після цього на допомогу ЄС прийшли США: за вихідні, 25 та 26 грудня, країна на третину збільшила постачання ЗПГ до регіону. За підрахунками Bloomberg, на Європу переорієнтувалося не менше семи інших кораблів, що йшли в Азію, увагу на тенденцію раніше звертало і Financial Times.

Пізніше вартість палива пішла донизу, проте залишається порівняно високою. 28 грудня ф'ючерси на січень торгувалися навколо позначки 1200 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані лондонської ICE.