Генсек НАТО обговорив з главою МЗС Британії Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс під час телефонних переговорів обговорювали агресію Росії проти України, повідомляє Кореспондент.

"Обговорила з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом агресію Росії щодо України. Ми погодилися з тим, що НАТО рішуче підтримує Україну. Вторгнення обернеться для Росії великими видатками" , - написала Трасс у своєму Twitter.

Глава британського зовнішньополітичного відомства додала, що будь-який діалог щодо ситуації в Україні має будуватися на повній повазі до суверенітету України.