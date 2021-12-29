У ГБР підтвердили порушення справ проти Гогілашвілі

Державне бюро розслідувань відкрило два кримінальні провадження щодо колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Олександра Гогілашвілі, повідомляє Ділова столиця.

Про це у Telegram повідомив пресцентр ДБР.

У першому кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюють за фактом імовірного вчинення Гогілашвілі службового підроблення під час оформлення на роботу у МВС (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

У другому – за фактом імовірного перевищення службових повноважень Гогілашвілі під час перетину блокпоста у Донецькій області (ч. 2 ст. 365 ККУ).

Про відкриття двох досудових розслідувань щодо Гогілашвілі 28 грудня повідомляв позафракційний нардеп, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він показав відповіді ДБР та Офісу генерального прокурора на його депутатські звернення щодо Гогілашвілі.

Як повідомляла "ДС", Гогілашвілі вчинив скандал на блокпосту у зоні ООС. Вже 13 грудня Гогілашвілі звільнили з посади заступника голови МВС.