29 грудня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День "Ще стільки всього треба зробити!", День розшуку забутих подяк, Міжнародний день віолончелі, повідомляє УНІАН.

В Україні - День інформаційно-медійних структур МО і ВС, в США - День приєднання штату Техас, День супу "Пеппер пот", День героя, День "Встань на ваги", День "Тік-так", У Вірменії - Масляна Різдвяного посту, в Ірландії - День Конституції, в Монголії - День відновлення незалежності.

Пам'ятні дати 29 грудня, річниці та події

У 1845 році Техас став 28-м штатом США.

У 1993 році набула чинності Конвенція про біологічну різноманітність.

У 1995 році було відкрито Дніпровський метрополітен, першу ділянку довжиною 7,8 км з 6-ма станціями.

У 1999 році в Україні смертну кару визнали неконституційною.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 29 грудня вшановує пам'ять святого пророка Аггея. Він вважається покровителем чистої душі людини і наставляє на праведне життя. Інша назва свята - "Агей Зимоуказчік".

Що сьогодні не можна робити

Не говоріть з людиною, яка прийшла до вас додому, через поріг. Існує повір'я - незабаром ви посваритеся.

Прикмети на 29 грудня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

яка погода на Аггея - таким буде квітень;

дуже холодно - зима буде лютою;

мороз стає сильнішим - ще три тижні простоять морозні дні;

сніг впритул лежить біля паркану, а вітер сильний - наступне літо буде неврожайним.

Іменини 29 грудня

Іменини у Аркадія, Феофанії, Іллі, Петра, Марини та Володимира.