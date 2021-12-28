Держдеп підтвердив дати переговорів з РФ у трьох форматах

США та їхні союзники й партнери проведуть двосторонні та багатосторонні переговори з Росією, спрямовані на деескалацію навколо України, 10-13 січня у трьох різних форматах.﻿ Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Укрiнформ.

«Ми чекаємо взаємодії з Росією та проведення (двостороннього – ред.) діалогу зі стратегічної стабільності 10 січня. Крім того, як ми розуміємо, РФ і НАТО мають намір провести засідання Ради НАТО - Росія 12 січня, а обговорення в ОБСЄ заплановані на 13 січня» , - поінформував представник Держдепу.

Він підкреслив, що підхід нинішньої адміністрації США стосовно України є чітким і послідовним.

«Ми прагнули об’єднати Альянс навколо двох підходів – стримування і дипломатії. Ми в НАТО маємо спільну позицію щодо наслідків, перед якими Росія постане, якщо нападе на Україну, і ми також єдині в нашій готовності брати участь у дипломатії, заснованій на принципах» , - зазначив Прайс.

Коментуючи зміст перемовин, він зауважив, що очікується обговорення занепокоєнь з обох сторін. При цьому речник Держдепу підкреслив:

«Ми завжди будемо дотримуватися принципу «нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів».

Прайс укотре висловив прихильність адміністрації США до дипломатичного розв’язання конфліктів.