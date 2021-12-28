У двох областях через негоду закрили траси для вантажівок

Через погіршення погодних умов Укравтодор закрив рух для вантажних автомобілів на трасах у Запорізькій та Миколаївській областях, повідомляє Укрiнформ.

Про це Укравтодор пише у Фейсбуці. У Запорізькій області забороняється рух великовагових та маршрутних транспортних засобів на автомобільній дорозі М-17 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта (км 300+067 – км 341+000).

У Миколаївській області обмежено рух для проїзду великовагового транспорту на ділянці від Вознесенська до Нової Одеси по дорозі Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (км 138+000 – км 186+000).

Окрім того, з 21:00 години 28 грудня діє обмеження проїзду великовагового транспорту на автодорозі Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв (км 153+527 - км 235+600).

В Укравтодорі зазначили, що рух перекрито для запобігання ускладненням на дорогах через погіршення погодних умов у цих областях. Про відкриття руху буде повідомлено додатково.