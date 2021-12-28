У Маріуполі відбувся святковий забіг Санта-Клаусів

У Маріуполі влаштували святковий забіг Санта-Клаусів на п'ять кілометрів. У забігу взяли участь близько 100 містян, повідомляє Укрiнформ.

«Забіг Санта-Клаусів на 5 км. Ініціативу підтримали близько 100 мешканців Маріуполя. Попри дощову погоду, атмосфера була яскравою та веселою» , – інформує пресслужба Маріупольської міськради.

Такий тематичний забіг проходив у Маріуполі вчетверте. Учасниками стали всі охочі, незалежно від віку, головне – новорічний образ. Локацією став Приморський парк.

На фініші кожен бігун отримав медаль, крім того, пам'ятними подарунками відзначили володарів найяскравіших костюмів. Влаштував забіг цього року один із маріупольських спортивних клубів.