Податки за квартири по-новому: хто та скільки заплатить

В Україні в 2022 році більшість податкових ставок не змінять. Проте через підвищення соціальних стандартів збільшаться податки на квартири. Крім того, посилять контроль за сплатою частини доходів до бюджету, повідомляє Обозреватель.

Більше доведеться платити за квартири та будинки

Українці щороку мають сплачувати податок за свою нерухомість, якщо її загальна площа перевищує норму. Норма у розумінні Податкового кодексу становить 60 квадратів на квартиру та 120 квадратів на будинок. Тут важливо врахувати, що розрахунок – на кожну людину. Якщо житло розділене у натурі між членами сім'ї, для кожного діятиме своя "норма".

В 2022-му платити доведеться за 2021-й. Оскільки ставка прив'язана до мінімальної зарплати, то й розмір податку збільшиться. За кожен "зайвий" квадрат (той, що перевищує "норму"), доведеться заплатити 90 грн (було 70,8 грн). Наприклад, якщо ви володієте квартирою площею 80 квадратів, сплатити доведеться лише 20. У 2021 році сума становила 1416 грн, а в 2022-му – 1800 грн.

Така норма прописана у статті 266 Податкового кодексу. Зазначимо, що розмір податку становить до 1,5% мінімалки. Зібрані кошти платять до місцевого бюджету, тому місцева влада дозволила стягувати, наприклад, податок з квадрата у розмірі не 1,5%, а лише 1% мінімалки.

Також варто зазначити, що повідомлення про необхідність сплати податку має прийти з податкової за місцем реєстрації. З того часу українцям дають 60 днів для сплати.

Податки на додаткові доходи – ставки не змінять, але посилять контроль

Українці щороку мають сплачувати податки з будь-якого додаткового прибутку, якщо з нього не сплатив податок роботодавець. Цього року ставка не змінилася, як і раніше, з більшої частини доходів слід заплатити 19,5% (18,5% прибуткового податку та 1,5% військового збору).

З нерухомості в бюджет доведеться віддати 5%, а із заробітку за рахунок професійної діяльності або здачі оренди в нерухомість – ті ж 19,5%.

Таке зобов'язання передбачено у статті 162 Податкового кодексу. Платити потрібно навіть із подарунків, прощених боргів та кредитів. Перед цим необхідно заповнити декларації (якщо терміни не переносять через карантин, заповнити документи потрібно до травня).

Вже з вересня 2022 року контроль за сплатою податків можуть посилити. Це відбудеться після закінчення податкової амністії (коли будь-хто може легалізувати свій дохід і заплатити з нього невеликий податок). Суть нововведень полягає в тому, що податківці матимуть можливість контролювати не лише доходи, а й витрати українців.

Нововведення для фізосіб-підприємців (ФОПів)

Єдиний податок в Україні прив'язаний до прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Разом з їх підвищенням також доведеться платити і дрібному бізнесу. Як повідомляє офіційне видання ДФС "Вісник", нові розміри податків розраховані, виходячи з показників державного бюджету.

Для "єдинників" другої групи: