На Хмельниччині контрактник з батьком крали деталі до бронетехніки

В Хмельницькій області військовослужбовець-контрактник разом зі своїм батьком розкрадали комплектуючі до бронетехніки однієї з військових частин, повідомляє УНІАН.

Про злочин заявив пресцентр Служби безпеки України. За попередніми даними, загальна вартість викраденого майна становить приблизно 1 млн грн.

"Військовий вивозив крадене з частини на власному автомобілі чи передавав його батьку через огорожу. Викрадене зловмисники зберігали у гаражному приміщенні для подальшого продажу" , – йдеться в повідомленні.

На Хмельниччині контрактник з батьком крав деталі до військової техніки / фото ssu.gov.ua

Правоохоронці провели 12 обшуків, під час яких було вилучили десятки вузлів та деталей, комплектуючих до військової броньованої техніки, а саме: прилади нічного бачення, гідропідсилювачі башт, генератори, перископи, оптичні прилади, засоби управління вогнем, світломаскувальні комплекти та інше.

У межах кримінального провадження (за ч. 3 ст. 410 ККУ) обом зловмисникам повідомлено про підозру.