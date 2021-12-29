На Хмельниччині контрактник з батьком крали деталі до бронетехніки
В Хмельницькій області військовослужбовець-контрактник разом зі своїм батьком розкрадали комплектуючі до бронетехніки однієї з військових частин, повідомляє УНІАН.
Про злочин заявив пресцентр Служби безпеки України. За попередніми даними, загальна вартість викраденого майна становить приблизно 1 млн грн.
"Військовий вивозив крадене з частини на власному автомобілі чи передавав його батьку через огорожу. Викрадене зловмисники зберігали у гаражному приміщенні для подальшого продажу", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці провели 12 обшуків, під час яких було вилучили десятки вузлів та деталей, комплектуючих до військової броньованої техніки, а саме: прилади нічного бачення, гідропідсилювачі башт, генератори, перископи, оптичні прилади, засоби управління вогнем, світломаскувальні комплекти та інше.
У межах кримінального провадження (за ч. 3 ст. 410 ККУ) обом зловмисникам повідомлено про підозру.