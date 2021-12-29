Вибух у Прикарпатській лікарні: зросла кількість загиблих
Внаслідок вибуху у Косівській центральній районній лікарні у палаті реанімаційного відділення загинули вже чотири людини. Раніше повідомлялось про двох загиблих, повідомляє Новое время.
Про це заявила очільниця Івано-Франківської ОДА Світлана Оніщук.
"Одна людина загинула від хвороби COVID-19, троє - від пожежі", — повідомила вона.
За її словами, ще троє людей постраждали від вибуху. Їх направили в Івано-Франківську обласну лікарню.
Зазначається, що екстрені служби міста працюють в екстреному режимі.