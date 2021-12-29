Україна однозначно стала ближчою до ЄС та НАТО - Кулеба

2021 рік став проривним для української дипломатії і зміг наблизити Україну до її мети – вступу до ЄС та НАТО. При цьому багато країн заявили, що підтримують нашу країну у її прагненнях, повідомляє Обозреватель.

Як нагадав в інтерв'ю "РБК-Україна" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, вже сім країн Євросоюзу підписали декларації на підтримку європейської перспективи України. За його словами, ці кроки наблизили нашу державу до членства в організації та зробили її активним політичним гравцем.

Дипломат зазначив, що у 2021 році Україна була досить активною на світовій арені і змогла заручитися підтримкою прихильників у найбільш гострих політичних питаннях.

"Ми однозначно стали ближчими до ЄС, не лише завдяки деклараціям. Сенс декларацій багато в чому – у публічній фіксації підтримки з боку конкретної країни. І якщо у нас буде 25 таких декларацій від країн-членів, то з рештою двома країнами буде легше" , – сказав голова українського МЗС.

Він також зазначив, що країна в 2021 році стала ближчою до Євросоюзу хоча б тим, що було підписано угоду про "відкрите небо".

"Це означає, що стане в буквальному сенсі ближче, зручніше буде літати" , – наголосив Кулеба.

Дипломат також акцентував, що Україні в 2021 році вдалося приєднатися до Європейського фонду світу, що "означає 31 мільйон євро на посилення можливостей Збройних сил України".

Також він зазначив, що за рік наша країна змогла глибше інтегруватись у внутрішній ринок Євросоюзу, зробила важливі кроки у від'єднанні української електромережі від російської та білоруської, але приєдналася до європейської ENTSO-E.

"Сталося дуже багато таких речей, які, як я говорю, не відчиняючи дверей, відкривають все нові вікна" , – наголосив дипломат.

Говорячи про членство України в Північноатлантичному альянсі, Кулеба наголосив, що Україна мала "проривний рік", коли країна отримала можливість приєднатися до Програми розширених можливостей НАТО. Ба більше, Міноборони України отримало можливість робити закупівлі військового обладнання через натовську систему закупівель.