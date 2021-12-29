Захід готується до масштабних російських кібератаків - Daily Mirror

Росія може почати руйнівні кібератаки на захід через розбіжності щодо України та НАТО. Таке припущення висловили військові експерти у Великій Британії, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Як пише Daily Mirror, колишній офіцер британської військової розвідки припустив, що Росія замишляє кібервійну проти України та Заходу, таким чином почавши проти них гібридну війну. Ім'я офіцера видання не називає.

"Кібератаки за самою своєю природою неприпустимі і можуть розглядатися як несмертельні. Однак, не рахуючи руйнівної інфраструктури оборони, енергетики, бізнесу, фінансів і служб екстреної допомоги - все це може привести до загибелі людей, вони можуть бути абсолютно руйнівними" , - сказав експерт в коментарі виданню.

Він також зазначив, що така тактика цілком відповідає ідеалу гібридної війни, яким часто користується Росія.