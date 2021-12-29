У Варшаві чоловік поцілив "коктейлем Молотова" у посольство Туреччини

Поліція Варшави затримала чоловіка, який кинув пляшку з "коктейлем Молотова" у будівлю посольства Туреччини у Польщі, повідомляє Укрiнформ.

За інформацією польських ЗМІ, інцидент стався у вівторок близько 14:00 на вул. Раковецькій у варшавському районі Мокотув. Чоловік підійшов до будівлі посольства Туреччини та кинув у нього пляшку із запалювальною рідиною.

Як заявив представник варшавської поліції Рафал Ретманяк, зловмисника затримали, з ним проводяться слідчі дії. Встановлюються всі обставини події. За даними правоохоронців, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.