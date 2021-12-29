У США зафіксували антирекорд за добовим приростом COVID-19

У США зареєстрували найбільшу кількість нових хворих на коронавірус за добу з початку пандемії. Так, за день позитивний результат тесту отримали 512 553 людини, повідомляє Новое время.

Про це пише The Guardian та вказують дані Університету Джона Гопкінса. Попередній антирекорд був встановлений 8 січня 2021 року — 294 015 заражень на добу.

The Guardian уточнює, що в різдвяні вихідні є затримка у звітності: багато центрів тестування, ймовірно, були закриті у святкові дні, а це означає, що деякі результати тестів, ймовірно, були б перенесені на понеділок і сьогодні.