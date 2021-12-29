У світі з'явилося 400 нових мільярдерів

У 2021 році у світі стало на 400 нових мільярдерів більше. Станом на 17 грудня у світі налічувалося вже понад 2 600 мільярдерів із загальним статком майже $14 трлн, повідомляє Корреспондент.

За даними Forbes, серед жінок найбагатшою мільярдеркою у 2021 році стала Міріам Адельсон – вдова магната азартних ігор (казино) Шелдона Адельсона. Вона успадкувала його частку в Las Vegas Sands, що становить більшість її капіталу, який експерти оцінюють у $27,1 млрд.

Більшість новоприбулих до клубу мільярдерів прийшли з Китаю, де з'явилося майже 160 нових мільярдерів, за ним йдуть США з майже 100 новоспеченими багатіями. З Індії та Німеччини прийшло понад 20, а Швеція відзначилася тим, що дала світові 12 нових мільярдерів. Ще у трьох країнах з'явилися перші мільярдери саме 2021-го.

Зокрема, до списку найбагатших увійшли брати-мільярдери з Болгарії Кирило та Георгі Домушієві, які створили імперію на ветеринарних товарах, вантажних перевезеннях, нерухомості та футболі, приватизуючи державні компанії, що оцінюються у $4,2 млрд.

В Естонії до списку мільярдерів увійшли Крісто Кяєрманн та Таавет Хінрікус – засновники платіжного сервісу Wise, що вийшов у липні на Лондонську фондову біржу.

В Уругваї з'явилося три мільярдери після запуску IPO міжнародного платіжного стартапу dLocal.

Також до списку мільярдерів увійшли українці – Алекс Шевченко та Макс Литвин – засновники інструменту перевірки граматики Grammarly. У листопаді цього року вони залучили $200 млн від інвесторів, серед яких Baillie Gifford і BlackRock. Тому тепер статки кожного з них оцінюються в $4 млрд.

Відомо, що більша частина нових мільярдерів 2021-го заробили свій статок на одній із трьох індустрій – промислове виробництво, технології й фінанси та інвестиції. Промислове виробництво стало найбільш прибутковим, особливо у Китаї.