У Судані обвалився золотий рудник: десятки загиблих
Обвалення золотої копальні сталося в західному Судані. В результаті загинуло понад 30 людей, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.
Після обвалу рудника офіційний представник гірничодобувної промисловості Судана заявив, що в результаті загинула 31 людина і тільки 1 вижила. Потерпілого доставлено в лікарню.
"Тридцять одне тіло було виявлено після обвалення золотої копальні в місцевості Ен-Нахуд в штаті Західний Курдуфан. Тільки одна людина була врятована живою", - заявив чиновник.
Однак після в соцмережах почали з'являтися повідомлення про те, що жертвами обвалу рудника стали 38 осіб.