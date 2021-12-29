Швейцарія схвалила COVID-препарат Ronapreve

Швейцарський регулятор Swissmedic схвалив препарат Ronapreve для лікування коронавірусної інфекції, повідомляє Укрiнформ.

"Швейцарське Агентство з моніторингу обігу лікарських засобів Swissmedic дало "зелене світло" препарату Ronapreve, розробленому компаніями Roche та Regeneron, для застосування в лікуванні хвороби внаслідок зараження коронавірусом, а також для профілактики COVID-19" , - ідеться у повідомленні SwissInfo.

Зазначається, що препарат Ronapreve, який є комбінацією двох моноклональних антитіл "казирівімаб" та "імдевімаб", схвалений для застосування пацієнтами віком від 12 років - у випадках, коли "не потрібна киснева терапія або госпіталізація, і коли існує високий ризик розвитку тяжкої форми хвороби внаслідок зараження COVID-19”. Згідно з інформацією Swissmedic, препарат також можна приймати з профілактичною метою.

"Це перший препарат, сертифікований швейцарським регулятором для профілактики COVID-19 у випадках, коли імунна відповідь після вакцинації є недостатньою через інші захворювання" , - наголошується в повідомленні.

Ronapreve вводиться у вигляді одноразової ін'єкції у вену або під шкіру.