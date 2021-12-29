У РФ мігрантів зобов'язали складати відбитки пальців та тести на ВІЛ

У Росії з 29 грудня набули чинності зміни до законодавства, відповідно до яких трудові мігранти та іноземці, які в'їжджають у країну на тривалий термін, повинні проходити обов'язкову дактилоскопію, фотографування та медогляд, повідомляє Корреспондент.

За інформацією МВС Росії, медичний огляд включає тест на наявність інфекційних захворювань, у тому числі ВІЛ-інфекцію, а також наркотичної залежності. Усі іноземці повинні проходити рентгенологічне обстеження, здавати аналізи крові та сечі на наявність захворювань, включаючи проказу, туберкульоз, сифіліс.

У федеральному законі йдеться, що вони мають пройти огляди у наркологів, психіатрів та інфекціоністів. Тест на імунодефіцит людини іноземці можуть складати в медустановах, розташованих лише на території РФ. Довідки будуть дійсні 12 місяців. Їх необхідно буде підтверджувати після закінчення зазначеного періоду.

Здавати відбитки пальців та проходити медогляд не потрібно громадянам Білорусії; дітям молодше шести років; посадовим особам міжнародних організацій; власникам дипломатичних та службових паспортів та іншим категоріям громадян.

Влада Росії вважає, що ці заходи дозволять покращити санітарно-епідеміологічну обстановку і знизити рівень злочинності.