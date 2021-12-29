У Прикарпатській лікарні стався вибух, є загиблі

Унаслідок пожежі в реанімаційному відділенні Косівської центральної районної лікарні увечері 28 грудня загинуло три пацієнти та постраждало ще три. Один хворий помер від коронавірусу, повідомляє Факти.ICTV.

Повідомлення про займання

Перша інформація про пожежу в реанімаційному відділенні Косівської центральної районної лікарні, що розташоване на першому поверсі чотириповерхової будівлі лікарні, надійшло до рятувальників о 21.22. Вогонь охопив 55 кв. м площі.

До прибуття на місце події слідчо-оперативної групи, слідчих слідчого управління, експертів-криміналістів, рятувальників та інших екстрених служб персонал встиг евакуювати з приміщення 12 пацієнтів.

Що відомо про загиблих та постраждалих

Спершу місцеві рятувальники заявили, що виявили на місці події тіла двох пацієнтів. Однак джерела Фактів ICTV повідомили, що попередньо кількість жертв становить три особи.

О пів на першу ночі голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук цю інформацію підтвердила. Крім того, за її словами, ще одна людина померла від коронавірусу.

Трьох постраждалих, які перебували в сусідній палаті, направили до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, де надають їм увесь спектр допомоги. Джерела Фактів ICTV уточнюють, що постраждалі, – у вкрай важкому стані. Зранку 29 грудня вирішуватиметься питання про їх транспортуванням вертольотом до опікового центру.

Попередня причина пожежі

У Міністерстві охорони здоров’я о 23.08 повідомили, що пожежу в Косівській центральній районній лікарні спричинив вибух. Користувачі соцмереж висувають версії, що вибухнути міг кисневий балон.

Реакція Нацполіції

Наразі поліцейські забезпечують охорону публічного порядку на місці надзвичайної події. Слідчі вживають першочергових заходів для встановлення обставин і причин пожежі.

Інформацію про подію внесено до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Питання про відкриття кримінального провадження слідчі ухвалять після того, як завершать огляд місця події.