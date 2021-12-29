Ізраїль атакував порт у Сирії, виникла велика пожежа

У вівторок, 28 грудня, авіаудар із боку Ізраїлю нібито вразив порт Латакія у Сирії. Внаслідок цього виникла потужна пожежа, яка буквально висвітлила узбережжя Середземного моря, повідомляє Обозреватель.

Про постраждалих інформації немає, передає The Guardian. Сирійські видання повідомляють, що це стало другим подібним ударом по вантажному вузлу цього місяця.

Наголошується, що "повітряна атака" була скоєна з використанням кількох ракет із боку Середземного моря. За даними військового джерела, яке процитували сирійські держЗМІ, вони націлювалися на контейнерний майданчик в порту. В контейнерах перевозили "моторне масло й запчастини для автомобілів та інших транспортних засобів".

За даними ЗМІ, Ізраїль завдав авіаудару по порту Латакія в Сирії

Зазначається, що це завдало "значної матеріальної шкоди", але про жертв і постраждалих не повідомляється. Губернатор Латакії Ісмаїл Хілал лише наголосив, що пожежники взяли вогонь під контроль.

Внаслідок авіаудару виникла пожежа

Британський військовий моніторинг Сирійської обсерваторії з прав людини (SOHR) інформує, що вантаж був "зброєю та боєприпасами". Вони підірвалися під час "потужних вибухів у місті Латакія та його передмістях". За його словами, незрозуміло, була це зброя з Ірану чи іншого постачальника.

Атака припала на Латакію

Представник ізраїльської армії, відповідаючи на запитання про удар, підкреслив, що військові не коментують повідомлення в іноземних ЗМІ.