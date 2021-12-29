Ноутбук Lenovo отримає планшет зі стилусом біля тачпаду

Раніше LG заявила про випуск ноутбука із двома додатковими сенсорними екранами, а тепер у соцмережах з'явилися фото схожої моделі від Lenovo, повідомляє Сьогодні.

Це 17-дюймовий ноутбук, головною родзинкою якого став додатковий екран у тачпада, пише інсайдер Еван Блас у себе в Twitter.

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Він також показав нові рендери, виходячи з якого видно, що ноутбук допоможе дизайнерам.

Так, до додаткового екрану додається стілус, що робить його схожим на графічний планшет.

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Другий дисплей можна використовувати по-різному:

  • для графічного редактора;
  • додаткового меню;
  • панелі інструментів;
  • окремих програм.
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Судячи з рендерів пристрою, ноутбук, незважаючи на нововведення та екран у 17 дюймів, буде тонким і не громіздким.

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