Суд повернув Карачунівське водосховище у державну власність

У Дніпропетровській області суд повернув державі Карачунівське водосховище, яке є найбільшим джерелом постачання питної води жителям Кривого Рогу, повідомляє Укрінформ.

За інформацією Офіса генпрокурора, Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позовні вимоги Спеціалізованої екологічної прокуратури та заборонив товариству з обмеженою відповідальністю використовувати водосховище площею 4,5 тис. га і вартістю майже 407 млн грн для рибогосподарської діяльності.

Наголошується, що зазначене товариство зобов’язане повернути водний об’єкт державі.