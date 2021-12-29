У Міноборони відреагували на петицію про відміну військового обліку жінок в Україні

Петиція про скасовування військового обліку жінок в Україні є нормальним демократичним процесом, але паніка безпідставна, заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Новое время.

"Військовий облік – це не призов та не мобілізація. Нікого в армію не забиратимуть із жінок. Ми зараз кажемо лише про оновлення норм, які стосуються постановки жінок на військовий облік" , - зазначила вона в ефірі телеканалу 1+1.

Маляр пояснила, що норми військового обліку жінок завжди були. У постанові Кабміну 1994 року був перелік близько 40 професій, представниці яких підлягали обліку. Цей список був засекреченим, але 2008 року з'явився у відкритому доступі.

Саме цю ухвалу замінили новим наказом, оскільки багатьох професій вже не існує через технічний прогрес, а деякі професії з'явилися. З тим пов'язана необхідність оновлення обліку.

"Паніка та страх безпідставні, жодним чином кардинально не зміниться життя жінок" , - резюмувала представниця Міноборони.

Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей та професій, які передбачають, що жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних.

Документ набув чинності 17 грудня. Жінки повинні будуть до кінця 2022 року стати на облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку і вони придатні до військової служби за станом здоров'я та віком (від 18 до 60 років).