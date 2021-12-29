Негода залишила без світла 165 населених пунктів в Україні

Сьогодні в Україні знеструмленими залишилися понад 165 населених пунктів у шести областях. Причиною тому є погіршення погодних умов, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

Станом на ранок, 29 грудня внаслідок ускладнення погоди (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП) знеструмлено 165 населених пунктів у таких областях:

Херсонська - 65,

Дніпропетровська - 46,

Миколаївська - 23,

Запорізька - 17,

Донецька - 13,

Сумська - 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, сьогодні у Львівській та Закарпатській області буде невеликий снігопад. Сніг з дощем прогнозують у Харківській, Донецькій та Луганській областях. Очікується мороз до -11.

Додамо, вчора в Україну зайшов потужний циклон, який спровокував штормовий вітер, хуртовину і снігопади. У ряді міст різко погіршилася погода.