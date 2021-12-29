Що очікується на валютному ринку у середу

Вчора відбувся останній цього року аукціон Міністерства фінансів, на якому вітчизняним та іноземним інвесторам було запропоновано 5 випусків ОВДП у гривні терміном на 3 місяці, 6 місяців, 12 місяців, а також 2 та 3 роки. Усього було розміщено цінних паперів на суму понад 15 млрд гривень.

Сьогодні покупці мають внести оплату за придбані папери. Є підстави припускати, що комусь із них може знадобитися для цього продавати валюту, що призведе до збільшення пропозиції безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку. Національний банк учора вже обмежив темпи зміцнення гривні, вийшовши із «загороджувальною» інтервенцією на рівні 27,16. Сьогодні, у разі потреби, він знову повторить свої дії, спрямовані насамперед на захист інтересів експортерів.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 27,15/27,25 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва у вівторок змінювалася, реагуючи на найменші зміни на міжбанку. Вранці "американця" почали продавати по 27,24-27,25 гривень. До обіду він подешевшав до 27,20-27,22 гривень, а до 17 години долар дешевше за 27,22 гривень уже не продавали. Сьогодні вранці продаж у Києві стартуватиме з 27,22-27,23 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Сьогодні є передумови очікувати на зниження ціни безготівкового, а за ним – і готівкового долара. У будь-якому разі, саме тренд на міжбанку задасть напрямок для готівкового ринку.

Євро на ринку FOREX у вівторок впав з позначки 1,1334 до 1,1291 долара на американській сесії, оскільки у всьому світі почалося закриття позицій перед кінцем року, і багато банків та інвестиційних компаній фіксують прибуток в американському доларі, вважаючи, що він продовжить зростання 2022 року. Вранці середи євро торгується у вузькому 18-пунктовому діапазоні 1,1296-1,1314 долара; напрямок подальшого руху поки не відомий. Готівковий євро в столиці вчора подешевшав за доларом: вранці його продавали по 30,73-30,75 гривень, до обіду цінник опустили до 30,69-30,70 гривень, а ввечері з'явилися пропозиції по 30,65 гривень. По 30,65-30,67 його продаватимуть і сьогодні вранці. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Сьогодні готівковий євро більше стежитиме за готівковим доларом, ніж за ситуацією у світі, і повторюватиме всі коливання його ціни.

Російський рубль у вівторок подешевшав до американського долара до 73,87, відреагувавши на загальне зміцнення "американця" у світі. Вранці середи він торгується у вузькому діапазоні 73,60-73,80 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці вже другий тиждень поспіль продають по 3,67-3,70 гривні за 10 рублів; за такою ж ціною очікується його продаж і сьогодні, ймовірність зміни навіть на 1-2 копійки – невелика.