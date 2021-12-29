Американський офіцер прокоментував загрозу нападу РФ на Україну

Президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у повномасштабній війні проти України, оскільки сьогодні він і так отримує все чого хотів, повідомляє Україна 24.

Таку думку висловив військовий аналітик, капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах.

"Зазвичай війна не починається, коли кажуть - ось зараз, зараз... Вам ніхто не казав - ось зараз у вас анексують Крим, почнеться війна на Донбасі. Це все трапилося протягом декількох днів... З моїх спостережень - навіщо Путіну війна з Україною сьогодні? Він досяг всього чого він хотів. Піти в лобову атаку з Україною... Зараз уже не 2014 рік, армія не та, генерали не ті" , – зазначив американський військовий.

Як наголосив військовий аналітик, щоб зупинити Росію, "все що потрібно - обвалити ціни на нафту, і не потрібна жодна армія".

"Це єдиний кисень, який надходить до Росії. Так було за попередньої американської адміністрації. Зараз зросли ціни на нафту, він бачить, що влада в Америці та скрізь беззуба й імпотентна" , - заявив він.

Також Табах висловив упевненість у тому, що російський газопровід "Північний потік-2" незабаром запрацює:

"Німеччина та Росія отримуватимуть мільярди доларів. Ось вам і гарантія, що Україна ніколи не вступить до НАТО, бо Німеччина ніколи за це вже не проголосує".