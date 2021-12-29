Стало відомо, які автомобілі випускатиме ЗАЗ

Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) у 2022 році планує активно випускати легкові автомобілі та автобуси. Про це повідомив речник корпорації "Укравто" Дмитро Скляренко, повідомляє Today.ua.

За його словами, у Запоріжжі у 2022 році планують випускати автомобілі групи Renault, компанії Kia, а також власні автобуси ZAZ. Причому новий автобус ZAZ A09 побудований на базі шасі Mercedes-Benz.

Зокрема, наступного року ЗАЗ випускатиме седан Kia Rio, позашляховий хетчбек Kia Rio та купе-кросовер Renault Arkana. Крім того, продовжиться випуск автобусів ZAZ A08 та ZAZ A10. Також заплановано початок серійного виробництва автобуса ZAZ A09 на базі шасі Mercedes-Benz.

ZAZ A09 вже отримав українську сертифікацію, а 2022 року Mercedes-Benz проведе його аудит. Це дозволить випустити першу партію автобусів A09.

Слід зазначити, що Скляренко нічого не сказав про автомобілі Lada, які з 2020 року ЗАЗ випускає з російських машинокомплектів. Чи означає це, що у Запоріжжі хочуть припинити їхнє виробництво – не відомо. Швидше за все, ні, оскільки раніше повідомлялося, що в Україні з 1 січня 2022 подорожчають все нові автомобілі Lada.