Під Києвом "швидка" врізалась в електроопору: є постраждалі

У селі Софіївська Борщагівка (Київська область) на вулиці Пушкіна сталося ДТП за участі авто швидкої допомоги. Внаслідок аварії рух транспорту перекрито, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Автопригода в селищі Софіївська Борщагівка. У зв’язку із ДТП на вулиці Пушкіна, поблизу будинку 20, рух транспортних засобів перекрито в обох напрямках. Обставини автопригоди встановлюються" , - йдеться в повідомленні поліції.

Фото: "Магнолія-ТВ"

Як проінформували правоохоронці ЗМІ, ДТП сталася під час ттого як карета швидкої їхала на виклик з Києва.

"Заїжджаючи в приватний сектор водій врізався в електроопору, після чого бетонний стовп впав на машину. Травми отримав водій та медик, який сидів попереду. Однак керівництво швидкої медичної допомоги запевнило, що, попередньо, травми не серйозні" , - розповіли у поліції.

Фото: "Магнолія-ТВ"

Відомо, що на місці події працювали рятувальники, які розбирали наслідки аварії, для того аби розблокувати проїжджу частину та правоохоронці.