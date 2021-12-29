NASA виклало дивовижне фото Лапландії з космосу

Цей регіон є стародавнім будинком саамів, єдиного визнаного корінного народу Європи, його також називають Лапландією, повідомляє Сьогодні.

Від 80 до 100 тисяч саамів проживають у чотирьох країнах та ведуть кочовий спосіб життя, займаючись полюванням, збиранням та оленівництвом, пише NASA в Instagram.

Фактично, це одне з небагатьох місць на Землі, де приручили оленів. За оцінками, у Скандинавії живе близько 500 тисяч оленів. Більшість із них приручені корінним народом.

Опублікована фотографія складена на основі даних, отриманих з космосу та зібраних разом у діапазоні "день-ніч" та з використанням інфрачервоного спектра, відзначили астрономи.