Аптечка на всі випадки: як допомогти організму від переїдання і похмілля

Низка новорічних свят може стати справжнім випробуванням для всього організму: занадто багато шампанського – похмілля, занадто багато салату олів'є – важкість у шлунку, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram нагадала, що основа здоров'я і гарного самопочуття в ці дні – правильне і помірне харчування.

Вона також розповіла, що варто тримати в аптечці, щоб допомогти своєму організму в новорічні свята за допомогою натуральних засобів, нутрицевтиків і медикаментів, якщо все ж з чимось перебрали.

Запастися ферментами з аптеки: наприклад, фестал.

з аптеки: наприклад, фестал. Можна приймати яблучний оцет до прийому їжі, 1 ч. л на півсклянки води.

до прийому їжі, 1 ч. л на півсклянки води. Якщо є проблеми з кишечником, можна додати споробіотики (споробактерин, бактистатин).

(споробактерин, бактистатин). Подбайте про роботу жовчного міхура: кист аль хінді, екстракт кульбаби, подорожника, популін, а також, можливо, стане в нагоді артишок (хофітол в аптеці), 500 мг 2 рази на день до їжі.

а також, можливо, стане в нагоді (хофітол в аптеці), 500 мг 2 рази на день до їжі. Важливо нормалізувати вуглеводний обмін, тому рекомендую під час всіх свят вживати міоінозитол, він також добре працює і над мікрофлорою в кишечнику.

Якщо погано переносите вино, можливо, є проблема з непереносність сірки, м олібден допоможе, 100-500 мкг.

допоможе, 100-500 мкг. Також варто подумати про печінки ( гепа-мерц , NAC при переносимості сірки, фосфотедилхолин (Фосфоглів), розторопша, при переносимості сірки і якщо немає Жильбера).

, NAC при переносимості сірки, (Фосфоглів), розторопша, при переносимості сірки і якщо немає Жильбера). Подбайте про слизові: фульвові і гумінові кислоти, цинк карнозин.

Від набряку допоможе відвар з березових бруньок або лімфоміозот по 15-20 крапель до прийому їжі 3 рази на день. Курс становить 8-12 днів.

по 15-20 крапель до прийому їжі 3 рази на день. Курс становить 8-12 днів. Похмільний синдром допоможе вивести відвар лавзеї.

Також можна використовувати ентеросорбенти: хітозан, ентеросгель, кокосове вугілля.

Увага: перед застосуванням засобів проконсультуйтеся зі своїм лікарем.