Dacia випустить новий кросовер Bigster

У 2022 році Dacia почне випускати свій новий великий кросовер, який називатиметься Dacia Bigster. Його ціна в базовій комплектації становитиме близько 22 тисяч євро, повідомляє Today.ua.

Bigster створюється на платформі CMF-B. За своїми розмірами він буде приблизно таким самим, як, наприклад, Land Rover Discovery Sport і Volkswagen Tiguan. Тобто новий румунський кросовер буде бюджетною альтернативою Land Rover Discovery Sport та Volkswagen Tiguan.

Dacia анонсувала появу Bigster ще на початку 2021 року і показала його концепт. Незалежні дизайнери на основі концепту та тизерів зробили рендерні зображення, як може виглядати ця новинка.

У Bigster буде просторий салон, але чи запропонують покупцям версію на 7 людей – поки що не відомо. У будь-якому випадку, у Dacia у 2022 році з'явиться новий мінівен Dacia Jogger із салоном на 7 осіб.

У лінійку двигунів увійдуть бензинові та дизельні силові агрегати. Базовими, мабуть, будуть мотори потужністю 90 л. Будуть також двигуни TCe 130 та TCe 150 потужністю 130 та 150 к.с.

Покупцям запропонують повноцінну гібридну версію. Dacia у свій час відмовилася від гібридної технології, оскільки вона призводить до збільшення ціни на автомобілі. Проте, Bigster і Jogger таки отримають гібридні версії. У них гібридна силова установка базуватиметься на трициліндровому 1,2 л двигуні з турбонаддувом. Потужність такої силової установки становитиме 200 к.с.

За попередньою інформацією, Dacia Bigster у базовій комплектації коштуватиме приблизно від 22 тисячі євро. Офіційно ця інформація поки що не підтверджена.