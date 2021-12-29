Старі та нові виклики для світової економіки: інфляція

Шоки та кризи стали невід’ємними супутниками світової економіки. Різке зростання фінансових, товарних та сировинних ринків після падіння, засилля дешевих грошей та політична нестабільність розбалансували ланцюги постачань і призвели до рекордної інфляції, повідомляє Економічна правда.

Дефіцит мікрочипів, черги в портах, м’яка політика центральних банків, дорогі газ та продовольство – усі ці проблеми світ забрав у 2022 рік. Деякі з них можуть принести нові неприємні сюрпризи. Чого слід очікувати?

Інфляція

У 2020 році світ спіткала рецесія. Готуючись до обвалу економіки, ФРС 15 березня знизила ключову ставку до 0-0,25% і запустила програму викупу казначейських та іпотечних облігацій щомісяця на 120 млрд дол.

Попри це, у другому кварталі ВВП Сполучених Штатів обвалився на 31,4%, а за весь 2020 рік зменшився на 3,5% – рекордний показник з 1946 року. Увімкнення друкарського верстата стримало падіння американської економіки, однак мало більш серйозні та довготривалі наслідки.

У світі суттєво зросла грошова маса. Прагнучи підтримати населення своїх країн, уряди надавали грошову допомогу та збільшували обсяги виплат з безробіття. Частина грошей досягла цільового призначення, проте більш ніж половина з них опинилася на фінансових ринках – людство вирішило заробити.

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Доларів на фондовому ринку стало більше, тож інвестори вкладають у більш ризикові компанії та облігації. Утім, ця казка не могла тривати вічно. Робота друкарського верстата призвела до рекордного з 1982 року зростання інфляції. Індекс споживчих цін у США підвищився на 6,8%, а базова інфляція – на 4,9%.

Спочатку глава ФРС Джером Пауелл говорив про інфляцію як про тимчасове явище. Однак згодом він визнав, що помилявся. Стало зрозуміло, що необхідні обережні, але негайні кроки для зменшення грошової маси. Почати вирішили із зменшення купівлі облігацій державного боргу США на 30 млрд дол щомісячно.

Також у 2022-2023 роках фондовий ринок очікує триразового підняття ключової ставки. Що це означає для світової економіки? Кількість грошей в обігу скоротиться, а свято щедрості завершиться. Інвестори продаватимуть ризикові активи і купуватимуть "захисні активи": золото й облігації розвинених країн.

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Через це урядам та компаніям доведеться брати кредити під більший відсоток. У першу чергу, зменшення грошей в обігу вдарить по країнах, що розвиваються, та ризикових активах, тобто по бізнесу, який не приносить великих доходів.

Зокрема, інвестори менше вкладатимуть в облігації України. Для них бажаними стануть безризикові облігації США та Німеччини. Для стимулювання інвесторів купувати українські облігації уряд збільшуватиме відсотки за ними. Як наслідок, обслуговування боргу подорожчає, що відчують на собі всі платники податків.

У 2013 році ФРС так само згортала програму кількісного пом’якшення та піднімала облікову ставку. Тоді на фондовому ринку почалася паніка, що призвело до відпливу капіталу з країн, що розвиваються.

Досвідчені інвестори побоюються, що через рекордну інфляцію ставка ФРС зростатиме надто швидко. Підігріває ситуацію те, що обсяги нинішнього фондового ринку набагато більші, ніж у 2013 році, тому він більш вразливий.

Попри це, за словами головного стратега Morgan Stenley Майка Вілсона, ринок врахував частину ризиків, тому паніки на ньому поки що не спостерігається.