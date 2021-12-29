"Ковідна" тисяча: один з банків продовжить виплати на свята

Державні банки планують відновити виплати за програмою "еПідтримка" після свят. Однак Monobank планує продовжувати нараховувати кошти українцям за вакцинацію відразу після заявки в "Дії", пише Ольга Белей, РБК-Україна.

Про це заявив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

"Прийняли рішення продовжити виплати "ковідної тисячі" навіть після закінчення виплат першої хвилі програми 29.12 (тобто сьогодні)" , - написав він.

При цьому Гороховський зазначив, що держава планує відновити виплати після свят.

"А ми навіть не будемо зупинятися попити водички. Платити, як і раніше, будемо миттєво після заявки в "Дії"" , - заявив він, зазначивши при цьому, що всього виплати через Monobank отримали вже близько 1,8 млн українців.

З них витрачено приблизно 400 млн грн.