"Ковідна" тисяча: один з банків продовжить виплати на свята
Державні банки планують відновити виплати за програмою "еПідтримка" після свят. Однак Monobank планує продовжувати нараховувати кошти українцям за вакцинацію відразу після заявки в "Дії", пише Ольга Белей, РБК-Україна.
Про це заявив співзасновник Monobank Олег Гороховський.
"Прийняли рішення продовжити виплати "ковідної тисячі" навіть після закінчення виплат першої хвилі програми 29.12 (тобто сьогодні)", - написав він.
При цьому Гороховський зазначив, що держава планує відновити виплати після свят.
"А ми навіть не будемо зупинятися попити водички. Платити, як і раніше, будемо миттєво після заявки в "Дії"", - заявив він, зазначивши при цьому, що всього виплати через Monobank отримали вже близько 1,8 млн українців.
З них витрачено приблизно 400 млн грн.