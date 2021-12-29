Анонсований монітор ASUS для дизайнерів та творців контенту

Компанія ASUS розширила асортимент моніторів, анонсувавши модель ProArt PA328QV, розраховану на професійних користувачів, дизайнерів, архітекторів та творців контенту, повідомляє 3Dnews.

Джерело зображень: ASUS

Новика має розмір 31,5 дюйма по діагоналі. Панель відповідає формату WQHD: роздільна здатність становить 3440 × 1440 пікселів при співвідношенні сторін 21:9.

Забезпечується 100-відсоткове охоплення колірних просторів Rec.709 та sRGB. Пікова яскравість досягає 400 ниток, контрастність - 1000:1. Час відгуку дорівнює 5 мс, частота оновлення - 75 Гц.

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Для підключення джерел сигналу доступні інтерфейси DisplayPort 1.2 та HDMI 2.0. В оснащення входять концентратор USB 3.2 Gen.1 та стандартне гніздо для навушників. Крім того, є аудіосистема із стереофонічними динаміками потужністю 2 Вт кожен.

Підставка забезпечує повний набір регулювань. Можна змінювати кути нахилу та повороту екрана, коригувати висоту по відношенню до поверхні столу в діапазоні 130 мм, а також переводити панель з альбомної орієнтації на портретну.

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