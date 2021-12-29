Анонсований монітор ASUS для дизайнерів та творців контенту

Компанія ASUS розширила асортимент моніторів, анонсувавши модель ProArt PA328QV, розраховану на професійних користувачів, дизайнерів, архітекторів та творців контенту, повідомляє 3Dnews.

Новика має розмір 31,5 дюйма по діагоналі. Панель відповідає формату WQHD: роздільна здатність становить 3440 × 1440 пікселів при співвідношенні сторін 21:9.

Забезпечується 100-відсоткове охоплення колірних просторів Rec.709 та sRGB. Пікова яскравість досягає 400 ниток, контрастність - 1000:1. Час відгуку дорівнює 5 мс, частота оновлення - 75 Гц.

Для підключення джерел сигналу доступні інтерфейси DisplayPort 1.2 та HDMI 2.0. В оснащення входять концентратор USB 3.2 Gen.1 та стандартне гніздо для навушників. Крім того, є аудіосистема із стереофонічними динаміками потужністю 2 Вт кожен.

Підставка забезпечує повний набір регулювань. Можна змінювати кути нахилу та повороту екрана, коригувати висоту по відношенню до поверхні столу в діапазоні 130 мм, а також переводити панель з альбомної орієнтації на портретну.