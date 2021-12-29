ЄС вимагає участі у переговорах США та Росії

Євросоюз хоче брати участь у переговорах між США та Росією щодо гарантій безпеки, які мають відбутися 10 січня. Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю Die Welt, повідомляє Новое время.

Глава дипломатії ЄС переконаний, що переговори матимуть сенс лише за участю Євросоюзу.

"Росія хоче вести переговори щодо архітектури європейської безпеки без участі Європейського Союзу – це абсурд. Ми цього не приймемо. Щодо нас нічого не вирішується без нашої присутності" , - наголосив він.

Боррель додав, що його думку поділяє держсекретар США Ентоні Блінкен, який підтвердив це під час телефонної розмови 23 грудня.

Нагадаємо, США та Росія домовилися провести переговори про "гарантії безпеки" 10 січня 2022 року. Вони будуть присвячені обговоренню проблем, пов'язаних зі зростанням російських військ біля кордонів України.