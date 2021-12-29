Кабмін виділив кошти на зарплати шахтарям

Кабінет міністрів виділив 300 млн грн на заробітні плати та соціальні внески, пов'язані з їхньою виплатою, працівникам державних вугледобувних підприємств із резервного фонду держбюджету, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням уряду №1733 від 28 грудня, оприлюдненому на "Урядовому порталі" у середу.

Згідно з розпорядженням, кошти виділяються Міністерству енергетики на безповоротній основі. Міненерго зі свого боку має у триденний термін скласти перелік витрат виділених коштів та до 30 грудня звітувати про їх використання.