Шахтар веде переговори щодо трансферу зіркового футболіста

Донецький "Шахтар" і нідерландський "Аякс" протягом декількох тижнів працюють над угодою по переходу 24-річного бразильського вінгера амстердамського клубу Давида Нереса, повідомляє УНІАН.

Незважаючи на відхилення першої пропозиції по Нересу, "Шахтар" вже готує другу – фінансово більш привабливішу. "Гірники" будуть готові заплатити близько 15 мільйонів євро.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 22 мільйони євро.

Сторони обговорюють і те, якою буде сума трансферу - вона залежатиме від досягнень або буде фіксованою. Донеччани також готові залишити "Аяксу" частину економічних прав на Нереса.

Відзначимо, що у складі "Шахтаря" на цій позиції грають Тете і Педріньо. Перед зимовою паузою в чемпіонаті "гірників" покинув Марлос.

Давид Нерес: кар'єра